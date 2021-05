Operação contra fraudes em licitações cumpre mandados na região

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (28) a Operação Deméter​,​ visando cumprir ​11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Marília, com a finalidade de se obter provas referentes a supostas fraudes ​em licitações​ e superfaturamento de preços relativos a Pregões Presenciais para aquisição de frutas, verduras, legumes e ovos realizados pelo ​em Marília​ (SP).

​De acordo com a PF, a investigação ​começou​ a partir de denúncia de inclusão indevida de cláusula abusiva​ em um pregão​ ​”​a qual, em tese, restringiu a participação de interessados na licitação mediante a exigência de visita técnica obrigatória aos locais de entrega dos produtos, o que seria vedado por se tratar de concorrência de baixa complexidade​”.

Segundo o apurado no inquérito policial, a inclusão ​dessa cláusula, ao restringir a competição, pode ter gerado o superfaturamento dos preços dos itens licitados, além de possível pagamento de valores a servidores públicos municipais no transcurso do contrato firmado.

​​Os mandados foram cumpridos nos Municípios de Marília, Juquiá, Bauru e São José do Rio Preto.

​”​Apurou-se, também, que a empresa vencedora deste procedimento licitatório venceu outros pregões presenciais subsequentes, os quais também serão objeto de análise para apuração de eventuais fraudes​”.

O​ nome da operação foi inspirado na mitologia grega, pois ​Deméter é considerada a deusa da agricultura, possuindo autoridade divina e controle absoluto sobre as plantas e a colheita.