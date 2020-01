Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga

Indivíduo de 50 anos foi preso na Rua Pernambuco, na zona sul da cidade.

Na madrugada deste sábado (11), policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Pernambuco, na zona sul de Votuporanga/SP, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

De acordo com informações, com o homem de 50 anos nada de ilícito foi encontrado, contudo durante pesquisa via Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) ficou constatado que havia um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Estrela D’Oeste/SP, referente a um delito de estelionato, sendo imposta a pena de um ano, seis meses e 20 dias a cumprir em regime semiaberto.

Diante dos fatos, o indivíduo apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu preso à disposição da Justiça.