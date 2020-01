Venezuela eleva salário mínimo em 66,66% para cerca de US$ 3,7 por mês

O novo salário é suficiente para comprar uma caixa de ovos e cerca de 100 gramas de queijo branco fresco, ou um pouco mais de um 1 quilo de carne.

A inflação anualizada da Venezuela para novembro foi de 13.476%, segundo dados do Congresso. O último relatório do Banco Central em setembro de 2019 mostrou um aumento acumulado de 4.679,5% nos preços.

A oposição acusa o governo do presidente Nicolás Maduro de ser o responsável pela pior crise econômica da história do país, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. O líder chavista atribui os males da economia às sanções dos Estados Unidos.

FONTE: Informações | br.reuters.com