Ônibus pega fogo na Rodovia Marechal Rondon, mas passageiros saem ilesos

Um susto marcou a madrugada deste sábado (12) na Rodovia Marechal Rondon (SP-270), em Bauru. Um ônibus que transportava 33 religiosos de Araçatuba para São Paulo pegou fogo por volta da 1h da manhã.

Segundo a Polícia Rodoviária, as chamas começaram enquanto o veículo ainda estava em movimento. Felizmente, o motorista e todos os passageiros conseguiram sair a tempo e não houve feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas para controlar o incêndio. As chamas foram rapidamente contidas e o veículo foi completamente consumido pelo fogo.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada. A Polícia Civil deverá realizar uma perícia no ônibus para determinar o que iniciou as chamas.