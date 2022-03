Vendedor de 52 anos morre após colisão entre motocicletas

O vendedor Carlos Roberto Barbosa, 52 anos, que sofreu um acidente de moto no domingo, no conjunto habitacional Atlântico 2, zona norte de Araçatuba, morreu na tarde desta segunda-feira em consequência dos ferimentos provocados no acidente.

A filha de Barbosa esteve na delegacia durante a noite para registrar o boletim de ocorrência comunicando o óbito do pai, que morava no bairro Santa Luzia. O acidente foi no domingo, na rua José Feliciano Pereira.

Barbosa estava de moto quando houve a colisão com outra motocicleta, sendo que as circunstâncias do acidente foram apuradas na ocasião. Barbosa foi socorrido com fratura na perna. O condutor da outra moto estava com escoriações nas pernas e uma criança que estava na garupa teria sofrido fratura em um braço.

Pulmão perfurado

Ainda segundo a filha da vítima, todos foram levados ao pronto-socorro municipal. Na segunda-feira o pai dela foi transferido para a Santa casa, porque constataram que ele estava com a pressão arterial muito baixa e com uma perfuração no pulmão, e precisava ser submetido a uma cirurgia. No entanto, ele não resistiu e veio a óbito no final da tarde.