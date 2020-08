Cidade de São Paulo registrou a temperatura mais baixa no ano nesta manhã: 8,2ºC. Veja a previsão do tempo para o fim de semana em algumas capitais.

A onda histórica de frio que chegou ao Brasil nesta semana continua a manter as temperaturas baixas no centro-sul do país neste sábado (22). Porém, não há previsão de neve como ocorreu na sexta-feira (21) na região sul.

A cidade de São Paulo registrou a temperatura mais baixa no ano nesta manhã: 8,2ºC na estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte, às 9h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que os termômetros registrem no máximo 14ºC neste sábado. Na sexta, a capital paulista registrou a 2ª menor marca em 60 anos para o mês de agosto: 9,3°C às 15h.

Frio no sul

Em toda a região sul, o frio continua intenso, mas não deve ter neve. O Paraná amanheceu com geada em grande parte das regiões. A menor temperatura do estado foi de -5,7°C, em General Carneiro, no sul do estado. Na região metropolitana de Curitiba, o sábado começou com -0,4ºC.