Itamaraty e Defesa informam que militares venezuelanos retidos em RR pedirão refúgio ao Brasil

Coordenada pelo Ministério da Defesa, a operação cuida do fluxo migratório dos refugiados que cruzam a fronteira para fugir da crise no país vizinho.

Mais cedo, a Venezuela anunciou que havia solicitado ao governo brasileiro que os militares fossem entregues ao país de origem. Segundo o governo de Nicolás Maduro, os oficiais são “desertores” e estão envolvidos no ataque a uma base militar no sul do território venezuelano ocorrida na semana passada.