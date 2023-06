Onça-parda é flagrada furtando galinha em Álvares Florence

Uma onça-parda foi flagrada furtando uma galinha em um sítio, em Álvares Florence, no interior de SP. A ação da “meliante” foi filmada por uma câmera de segurança, na última terça-feira (27).

Nas imagens, o animal entra tranquilamente na propriedade e observa ao redor. Depois, a onça sobe a escada e invade o galinheiro. Logo em seguida, a “criminosa” desce correndo com o animal na boca.

Nas redes sociais, o comentário é de que os donos do local teriam colocado a câmera para descobrir quem estaria furtando mais de dez galinhas nos últimos dias. No entanto, foram surpreendidos ao saber de quem era a autoria do crime. A onça está foragida. SBT