Acidente deixa dois mortos e 10 pessoas feridas em Nova Granada

Um acidente envolvendo um Corsa e um Onix, na tarde desta segunda-feira (4), causou duas mortes e deixou 10 pessoas feridas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade, em Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corsa, ocupado por oito pessoas, colidiu transversalmente com o Onix no momento que ele fazia o cruzamento da rodovia Luiz Delbem (SP-423).

Antônio Garcia de Souza, de 66 anos, e Maria Aparecida Marcolino de Souza, de 53, eram passageiros do Onix e não resistiram. Das outras 10 pessoas que apresentaram ferimentos, quatro são crianças.

O DLNews entrou em contato com a assessoria do hospital, mas ainda não obteve retorno sobre o estado de saúde das vítimas.