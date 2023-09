Obra de revitalização: trecho da Avenida Emílio Arroyo será interditado a partir deste sábado

Trecho entre Sebastião Cecchini e Antonio Galera Lopes, no sentido centro/bairro, receberá pavimentação; lado oposto também precisará ser fechado para intervenções

Em virtude da obra de revitalização, a Avenida Emílio Arroyo Hernandes precisará ser interditada a partir deste sábado (23/9). Um lado da avenida, no trecho entre as ruas Sebastião Cecchini e Antonio Galera Lopes, no sentido centro/bairro, receberá a pavimentação. E, no decorrer da próxima semana, o lado oposto também precisará ser fechado para intervenções necessárias desta etapa da obra. Portanto, motoristas devem evitar utilizar esta região, que terá desvios sinalizados pelas ruas do bairro, e optar pelas vias alternativas de acesso à zona norte com mais fluidez, como, por exemplo, a Av. Antônio Augusto Paes e Rua Horácio dos Santos.

O local faz parte do projeto de revitalização e recebeu novas tubulações para ampliar a capacidade de escoamento de água e resolver o problema de enchentes registradas em dias de fortes chuvas. Uma nova rotatória também está sendo construída no cruzamento das Avenidas Emílio Arroyo Hernandes e Prefeito Mário Pozzobon.

Neste momento, os serviços estão concentrados nas etapas de finalização da drenagem para início da pavimentação.

Revitalização da Avenida

A obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes está em andamento com a construção da ciclovia já na reta final. Será 1,5 km de pista destinada aos ciclistas no trecho entre a Av. Nasser Marão e a Rua Holanda, o que resulta em 3.400 m² de piso.

Também fazem parte da obra, a revitalização do calçamento e construção de vagas de estacionamento 45 graus. Etapas iniciais já foram concluídas como a instalação de novos postes de iluminação, que seguiram o padrão dos existentes no prolongamento da Avenida Emílio Arroyo Hernandes.

A obra terá uma função importante de interligar as Avenidas Prefeito Mário Pozzobon e Paulino das Neves (prolongamento da Avenida Wilson Foz), além de construir um boulevard, proporcionando um novo espaço de convívio social utilizando artifícios urbanísticos e arquitetônicos como os Parklets e Food Park com acessibilidade

A obra é um dos principais projetos previstos no plano de governo do prefeito Jorge Seba e conta com R$4,5 milhões de recursos conquistados por intermédio dos deputados Carlão Pignatari, Geninho Zuliani e Fausto Pinato.