Além dele, o músico Júlio César Bugoli Lopes também permanece internado em estado grave. Ele passou por uma neurocirurgia na tarde deste sábado e foi operado pela equipe médica de ortopedia neste sábado.

O acidente com o ônibus ocorreu na manhã deste sábado na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou e fez com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central. O ônibus havia saído de Tijucas do Sul, no Paraná, e estava a caminho de São Pedro, em São Paulo, onde a dupla faria um show.