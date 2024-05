Morre cão Brucce, do Canil do BAEP de Araçatuba

O 12° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) usou as redes sociais para informar o falecimento do cão Brucce, que serviu por quase 10 anos a Polícia Militar de Araçatuba (SP) em missões realizadas em toda a região. 🥺

Em um comunicado no Instagram, a corporação lamentou o falecimento do animal.

“Uma grande perda para o 12° BAEP. O K9 BRUCCE serviu ao policiamento desde os seus 60 dias de vida, quando chegou à Companhia de Força Tática do 2° BPM/I, sendo preparado para a modalidade de policiamento (Guarda e Proteção).

Teve como único condutor o Cabo PM Kitadani, com quem formou uma grande parceria de confiança e lealdade por quase 10 anos. Teve destaque em diversas ocorrências na região de Araçatuba, e já no Canil do 12° BAEP, continuou seu trabalho de forma impecável.

Atualmente era o K9 mais antigo do plantel. O “noventa” da matilha. Todos nós sentiremos imensamente a sua partida”.