Candidatos devem se inscrever até o dia 30 de novembro; edital está disponível no site da Instituição

A UNIFEV abriu um Processo Seletivo para a contratação de Analistas de Sistemas (2 vagas). Os requisitos para se candidatar à vaga são graduação na área reconhecida pelo MEC ou curso técnico em informática, além de experiência de seis meses na profissão.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br/editais), até o dia 30 de novembro, preencher a Ficha de Inscrição eletrônica disponível e anexar um Curriculum Vitae.

O Processo Seletivo será realizado em três etapas: uma avaliação escrita, no dia 02 de dezembro, abordando conteúdo específico; uma avaliação profissional, no dia 13 de dezembro, composta pela resolução de um case; e, a última, consiste na análise do currículo, como meio de caráter classificatório.

Outras informações podem ser obtidas diretamente no setor de Gestão de Talentos pelo telefone (17) 3405-9999 (ramal 896).