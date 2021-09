Nutricionista orienta gestantes sobre alimentação saudável

Amanda Castanheira foi a convidada do Encontro de Famílias Grávidas, promovido na terça-feira

Quando se descobre que está grávida é muito comum ter dúvidas sobre a alimentação. Os cuidados antes, durante e depois da gestação são essenciais tanto para a saúde da mãe quanto do bebê. Por isso, comer bem e na quantidade certa é o que vai ajudar esse período a ser um momento mais tranquilo.

A Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde promoveram o Encontro de Famílias Grávidas nesta terça-feira (28/9), no formato virtual, no YouTube. A nutricionista Amanda Castanheira deu dicas do que consumir e evitar a Diabetes Gestacional e Pressão alta.

Primeiramente, Amanda explicou sobre o mito de “comer por dois”. “Durante a gestação, os hormônios preparam o corpo da mulher. E essas mudanças aumentam a vontade de comer, causando uma ansiedade por maior quantidade”, disse.

Ela afirmou que consumir calorias além do que o bebê necessita para o seu crescimento é totalmente desnecessário. “Quando você ganha esse excesso de peso, tem mais dores nas costas, nas pernas, aumenta a fadiga, promove o aparecimento de varizes. Esse peso que se ganha a mais acaba ficando difícil de eliminar no pós-operatório”, complementou.

A profissional frisou que a alimentação saudável tem que fazer parte da vida toda da mãe, não apenas na gravidez. “Quando nós falamos de alimentação para a gestante, sempre dizemos que deve ser da mesma maneira de uma não grávida. Ou seja, de uma forma saudável e prazerosa”, complementou.

Sobre o primeiro trimestre, a nutricionista destacou que são comuns náuseas e vômitos. “Faça uma alimentação mais leve, balanceada, com pequenas porções a cada duas ou três horas. É importante inserir frutas, água saborizada, com gotas de limão, lascas de gengibre, folhas de hortelã que auxiliam na redução de enjoos”, afirmou.

Diabetes Gestacional

A Diabetes Gestacional é uma disfunção metabólica, que aumenta os níveis de glicose no sangue, podendo trazer complicações à saúde da mãe e do bebê. A redução na ingestão de carboidratos simples, como pão branco, doces e alimentos ricos em farinha branca, para carboidratos mais complexos, que possuem uma absorção mais lenta, como a batata doce, inhame, mandioquinha e o acréscimo de cereais nas frutas, auxiliam para hábitos alimentares mais saudáveis, reduzindo os riscos de complicações, como por exemplo, o ganho de peso excessivo do bebê, dificultando o parto normal.

Pressão alta

O magnésio pode ser aliado para as mamães que estão com pressão alta. “Ele é encontrado na couve, chicória, almeirão, rúcula. É fundamental reduzir o consumo do sal e de produtos industrializados”, emendou.

Devo me preocupar com a alimentação no pós-parto?

Após o nascimento do bebê, as mamães não devem relaxar com a alimentação. A amamentação é um vínculo importante entre mãe-filho, que auxilia a perda de peso da mãe e ajuda fortalecer o sistema imunológico do bebê, prevenindo o desenvolvimento de alergias alimentares e doenças futuras. Hábitos alimentares saudáveis, com uma alimentação variada e rica em alimentos naturais é fundamental para o desenvolvimento do bebê nesta nova jornada da vida.