Benefício será disponibilizado para alunos ingressantes devidamente matriculados; vagas são limitadas

Cursar Medicina é um sonho que motiva muita gente, mas, mais do que muito estudo e dedicação para passar no Vestibular e concluir a graduação, o curso também requer um alto investimento financeiro por um longo período de tempo. A fim de viabilizar o acesso de jovens ao curso, a Unifev passará a disponibilizar o Mútuo Educacional para alunos ingressantes da 13° turma, devidamente matriculados, que iniciarão o curso no segundo semestre deste ano.

O financiamento estudantil tem o objetivo de auxiliar alunos com renda familiar per capita igual ou menor a 4,5 salários mínimos. Ao todo, 20 alunos receberão o benefício, que será de 35% aplicado ao valor líquido da mensalidade, após a dedução de possíveis descontos.

Para concorrer ao recurso, os interessados devem prestar o Vestibular de Medicina e se matricular na Instituição. A seleção será realizada com base no manifesto de interesse durante o processo de matrícula e a classificação se dará por meio da nota do Vestibular, realizado pela Fundação Vunesp.

Segundo o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a ação evidencia o compromisso do Centro Universitário de Votuporanga com o fomento à educação. “O Mútuo é para nós uma grande conquista. Sabemos que o ensino da Medicina Unifev é excepcional e grandes médicos sairão daqui com uma visão mais humanizada. Essa opção de financiamento vai abrir as portas para os vestibulandos que são vocacionados à profissão e terem a oportunidade de realizar seus sonhos com acesso às melhores metodologias ativas, infraestrutura e corpo docente altamente qualificado”, afirmou.

Todas as condições do financiamento podem ser acessadas em unifev.edu.br/financiamed ou pelo WhatsApp (17) 3405 9990.

SERVIÇO

O Vestibular de Medicina da Unifev está com inscrições abertas. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/medvotu, até o dia 11 de abril. A prova, aplicada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 5 de maio (domingo), das 14h às 19h, na Cidade Universitária, em Votuporanga/SP.

HISTÓRICO

Os alunos de Medicina dos demais períodos da graduação também possuem políticas próprias de financiamento estudantil. Atualmente, são 53 recursos ativos e 57 em processo de reembolso.

A Instituição já beneficiou mais de 120 alunos do curso, transformando seus sonhos em realidade e contribuindo para a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho.