Santa Casa de Votuporanga participa de encontro estadual de Humanização

A humanização na saúde é um tema fundamental no cenário contemporâneo, pois busca promover a qualidade no atendimento médico e o acolhimento dos pacientes, considerando-os não apenas como portadores de doenças, mas como seres humanos com necessidades emocionais e sociais. A Santa Casa de Votuporanga investe em humanização, inclusive com participação em congressos.

A Instituição esteve presente no III Encontro do Núcleo Gestor de Humanização e Rede de Articuladores da Secretaria Estadual de Saúde, realizado na última semana. O evento ocorreu em Presidente Prudente e reuniu diversos gestores de hospitais e para a Atenção Primária em Saúde; equipes multiprofissionais de Unidades de Terapia Intensivas (UTI’s) e enfermarias e de humanização.

Representaram a Santa Casa: Daisy Cristina Vítor (gerente de Enfermagem), Emília Rodrigues de Faria e Ferreira (gerente de Equipe Multidisciplinar), Patrícia Puiti de Almeida Peniza (supervisora das UTI de adultos), Dr. Lucas Amaral Emídio (coordenador da UTI Geral), Dr. Rodrigo Teno Castilho Braga (coordenador da UTI Cirúrgica) e Dra. Poliana Fontoura Kalinauskas Faria (diretora técnica).

Na ocasião, foi discutida a Integração de UTI’s e Transição de Cuidados para Clínica Médica, além da Atenção Primária em Saúde da Região. “Foi uma troca de experiência muito bacana, porque falamos de projetos envolvendo humanização e o papel da família no tratamento”, disse Daisy.

A gerente de Enfermagem ressaltou a participação representativa da Santa Casa. “Levamos diversos profissionais, inclusive médicos, o que faz com que os processos sejam aperfeiçoados em diversas áreas. Participar de fóruns como esse demonstra nossa busca pela melhoria contínua dos nossos atendimentos, colaborando para o fortalecimento da rede de cuidados e na capacitação das equipes. Queremos seguir referência na busca por uma assistência de qualidade e centrada no paciente, a fim de sermos cada vez melhores para nossos usuários”, finalizou.