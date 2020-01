Novo visual do Facebook começa a ser disponibilizado aos usuários

Versão remodelada da rede social tinha sido anunciada em abril do ano passado; visual deve ficar parecido com disponível para smartphones.

A mudança no visual do Facebook foi anunciada em abril do ano passado, mas só agora começa a ser disponibilizada.

Até o momento, apenas uma pequena parcela dos usuários teve acesso à novidade, que começou a ser testada neste mês. Ao usar a rede social pelo computador, o uma pequena janela será exibida com a opção de conhecer as mudanças.

Segundo o site de tecnologia norte-americano Cnet, o novo layout deve ser liberado para todos os usuários até o meio do ano e não deve causar um grande estranhamento.

O novo design é similar ao apresentado nos smartphones, mais limpo e com menos cores. O azul, característico desde o lançamento da plataforma, quase desaparece dando lugar ao branco. As principais funções, como o Messenger, grupos e o Marketplace se tornam abas.

O novo layout é reversível durante a fase de teste caso não se adapte. A funcionalidade de reportar bugs e comentar sobre o layout também está presente.

FONTE: Informações | noticias.r7.com