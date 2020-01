Câmera registra abandono de gatos na região da Represa de Rio Preto

A Guarda foi informada por protetoras de animais que cuidam dos gatos que ficam no local e viram que a quantidade de animais cresceu de um dia para outro. A Guarda então viu pelas câmeras de segurança que na terça-feira (14) um carro parou e pessoas desceram com uma caixa que teria gatos dentro.

Ao todo, cinco felinos estavam dentro da caixa. “As imagens servem como provas e todas as imagens, com as fotos que tiramos, servem como prova. No caso de flagrante a pessoa já é levada para a delegacia, mas quando são por imagens nós registramos o boletim de ocorrência e deixamos as imagens com a polícia”, afirma o guarda Roger Assis.