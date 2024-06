NOTÍCIA URGENTE: agentes da DISE de Votuporanga prendem traficante em operação no bairro Vale do Sol

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga efetuou, na manhã desta terça-feira, a prisão de R., conhecido como “Robin”, de 41 anos, residente no Bairro Vila Marin. A ação ocorreu após uma investigação detalhada sobre o envolvimento do suspeito no comércio de cocaína na região. O suspeito já vinha sendo monitorado há algum tempo pela DISE.

Durante as investigações, foram coletadas evidências que confirmavam a prática de tráfico de drogas por parte de “Robin”. Com base nessas informações, a polícia solicitou e obteve um Mandado de Busca, expedido pela Justiça da Primeira Vara Criminal do Fórum de Votuporanga.

Na manhã de terça-feira, os policiais civis montaram uma operação de vigilância nas proximidades da residência do suspeito. Ao constatarem a presença de “Robin” na casa, decidiram abordá-lo. Durante a busca no imóvel, foram encontrados dois grandes invólucros contendo cocaína, três balanças digitais de precisão, centenas de sacos plásticos tipo “zip” utilizados para embalar drogas, um caderno com anotações relativas ao tráfico, uma quantia em dinheiro proveniente da venda de entorpecentes e um telefone celular.

A quantidade de cocaína apreendida, após ser preparada e fracionada, renderia cerca de 730 porções para venda a usuários. “Robin” foi preso em flagrante e conduzido à sede da DISE, onde foi autuado por tráfico de drogas pelo Delegado de Polícia Titular, Dr. Rafael Latorre Costa, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06.

Após os procedimentos legais, o acusado será transferido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça para a audiência de custódia. A operação reforça o compromisso da DISE de Votuporanga em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade.

