Corpo de delegado morto em acidente será velado na Câmara de Guararapes

O corpo do delegado Marcos Roberto da Costa Alves, 58 anos, morto em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (21), será velado a partir das 15h, no plenário da Câmara Municipal de Guararapes, onde foi vereador entre 2012 e 2016.

Costa foi encontrado morto dentro de uma viatura descaracterizada, em um córrego entre o distrito de Vicentinópolis e Gastão Vidigal, onde estava indo para atuar em uma ocorrência.

As primeiras informações são de que o delegado saiu de casa, em Guararapes, à meia-noite, para atender uma ocorrência em Gastão Vidigal e depois tinha ficado incomunicável. Inicialmente, acreditava-se que ele estivesse desaparecido.

No início da manhã desta segunda-feira chegaram as informações de que o carro que ele ocupava foi encontrado capotado dentro do córrego, e que ele estava no interior do veículo.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, para exame necroscópico. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local onde o carro foi encontrado capotado. Um laudo deverá apontar as circunstâncias e causas do acidente.

O sepultamento está previsto, inicialmente, para as 9h desta terça-feira (22), mas a família ainda aguarda se uma de suas filhas, que mora nos Estados Unidos, irá conseguir passagem para o Brasil. Se isso ocorrer, o corpo deverá ser sepultado somente às 17h desta terça, no Cemitério Municipal de Guararapes.

O delegado nasceu em Campinas (SP) e se formou em Direito no Unitoledo, em Araçatuba, em 1985. Possuía mestrado em Direito Processual e deu aulas no UniSalesiano, de 2007 a 2014, e na Unip, nos períodos de 2001 a 2003 e de 2009 a 2011.

Ele atuava na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba e também respondia pela delegacia de Gastão Vidigal.

Marcos Roberto da Costa Alves deixa a esposa, Rosana, duas filhas e um neto.

