Suspeito de matar e degolar casal na região é preso no Paraguai

A Polícia Nacional do Paraguai prendeu, nesta sexta-feira (1º), o homem apontado como principal suspeito de matar o casal Jimmy Pereira da Silva, 21 anos, e Caroline Batista Froes, 22 anos.

O crime aconteceu na quinta-feira (23), no bairro Parque das Nações, em Birigui (SP). A prisão do suspeito foi feita em Pedro Juan Caballero, cidade que fica na fronteira com Ponta Porã (MS), entre o Brasil e o Paraguai.

O homem matou o casal esfaqueado e os corpos foram encontrados pela polícia degolados, nus, um ao lado do outro, enrolados em um lençol, com toalhas amarradas no pescoço.

A companheira do suspeito, uma mulher de 24 anos, foi presa s​egunda-feira (27), acusada de participação no duplo homicídio. Ela negou ser a autora das facadas e também disse que não colaborou com a ocultação dos corpos. A mulher, que chegou a tentar fugir com o companheiro, disse que aceitou a fuga porque ficou em estado de choque após o crime.

Após a prisão do suspeito, as autoridades estão tentando ajustar a extradição dele para o Brasil, o que deve ocorrer em breve para que o inquérito seja finalizado e o homem seja denunciado à Justiça.

Jimmy e Caroline não possuíam antecedentes criminais. (Com informações do portal Birigui Notícias Da Hora)