MULHER PROCURADA PELA JUSTIÇA É PRESA EM VOTUPORANGA

Na noite da última quinta-feira, 03/08, Policiais Militares de Votuporanga prenderam uma mulher que estava sendo procurada pela Justiça após ter um desentendimento com a companheira.

A equipe policial foi chamada para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal, sendo que no local a solicitante informou que, no dia anterior (02), foi à delegacia de polícia e registrou um boletim de ocorrência de ameaça contra sua ex-companheira.

No dia seguinte, 03/08, quando sua ex-companheira apareceu para retirar seus pertences da residência, acionou a Polícia Militar para evitar problemas entre as partes.

Durante a pesquisa das partes no COPOM, se constatou que a mulher que havia pedido ajuda da polícia, tinha um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, ela foi conduzida e apresentada na Central de Polícia Judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.