Vicinal que liga Olímpia à Tabapuã é liberada após conserto de cratera

A vicinal que liga Tabapuã à Olímpia (SP), foi liberada para o tráfego de veículos no fim da tarde desta última sexta-feira, (04/08/2023), após passar cerca de um mês interditada depois que uma cratera se abriu em uma ponte, na divisa dos municípios.

Conforme a Gazeta mostrou, a obra foi realizada pela Prefeitura de Olímpia no trecho da vicinal Natal Breda, que pertence à Olímpia, perto da ponte do rio Turvo. A rodovia precisou ser completamente interditada nos dois sentidos e, com isso, motoristas precisaram utilizar rotas alternativas.

Para os motoristas que precisavam ir para Olímpia ou vise e versa, uma rota das alternativas é ir para Novais, Embaúba, Cajobi e depois Severínia, fazendo com que o motorista percorra 66,2km. Uma segunda opção era ir até Uchoa e depois Guapiaçu – um percurso de 84,2 quilômetros. O trecho entre Olímpia e Tabapuã é de apenas 30 km.