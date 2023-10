NOTÍCIA URGENTE: adolescentes suspeitos de abusar sexualmente de autista dentro de escola de Votuporanga têm celulares apreendidos

A Polícia Civil de Votuporanga apreendeu os celulares de adolescentes suspeitos de abusar sexualmente de um aluno autista na Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo. O crime teria acontecido no dia 26 de setembro pela manhã e foi comunicado no fim da tarde do mesmo dia.

De acordo com a delegada Maria Letícia Negreli, em reportagem da TVC quatro adolescentes abordaram a vítima no banheiro, o despiram e passaram a mão em suas partes íntimas, além de simularem atos sexuais. O caso está sendo investigado como ato infracional análogo ao estupro de vulnerável.

A delegada afirmou que a polícia já ouviu os suspeitos e funcionários da escola para apurar se houve omissão. As imagens das câmeras de segurança serão periciadas. Os adolescentes podem ser internados na Fundação Casa ao final do processo.

Após o caso, a Secretaria de Educação afastou a diretoria da escola e iniciou uma apuração que pode resultar em sanções aos funcionários. A Pasta disse repudiar qualquer forma de abuso e violência sexual.

“A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo repudia toda e qualquer forma de abuso, violência e importunação sexual. A Pasta lamenta veemente o ocorrido e informa que tomou todas as medidas legais cabíveis”, diz a secretaria por meio de nota.