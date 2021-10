Além da tempestade que caiu na região de Votuporanga e outras cidades do interior do Estado, outra tragédia marcou essa sexta-feira, chuvosa.

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Fazenda Campanelli e o Sítio Santa Rita- que ficam divisa entre os municípios de Santo Antônio do Aracanguá e Auriflama (SP).

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, três pessoas, sendo um morador da propriedade rural e dois trabalhadores de uma usina que estavam no local para ajudar a apagar o fogo, morreram carbonizados.