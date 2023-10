Filha de mulher morta pelo marido dentro de casa dormia no momento do crime, diz polícia; menina completou 4 anos no mesmo dia

Vítima foi encontrada morta no banheiro com ferimentos de faca. Segundo a Polícia Militar, foi o marido quem informou a corporação sobre o crime, em Votuporanga (SP) A filha da mulher que foi morta a facadas pelo marido dormia na casa no momento em que o crime aconteceu, em Votuporanga (SP). O feminicídio ocorreu na manhã de terça-feira (10), no bairro Belo Horizonte II, dia em que a garota completou 4 anos. Segundo a Polícia Militar, enquanto a menina estava em um dos quartos, Eliana Francisco Costa, de 42 anos, foi esfaqueada pelo marido, Divino Elton da Cruz Moura. A corporação foi acionada pelo próprio marido e encontrou a vítima morta em um banheiro. “Ele narrava que entrou em vias de fato com a esposa e desferiu golpes de faca contra a mesma. Por mais duas vezes, reiterou a ligação, informando que a vítima estava desacordada no banheiro”, afirma Ricardo Camilo, tenente da Polícia Militar. O homem foi encontrado na casa e preso em flagrante. Em seguida, foi levado ao Plantão Policial de Votuporanga, onde permaneceu à disposição da Justiça. “Ele narrou aos policiais que o motivo foi por ciúme e traição, mas nem mesmo ele tinha certeza se o fato teria ocorrido”, relata o tenente. Apesar de estar na residência, a filha do casal não presenciou o crime, ainda de acordo com a PM. O Conselho Tutelar foi acionado e a menina ficou sob os cuidados de uma irmã mais velha. FONTE G1