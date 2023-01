DIG esclarece tentativa de assassinato em Votuporanga

No último dia 28, a vítima O. S., de 55 anos de idade, foi atingida com um disparo de arma de fogo, pelas costas, quando chegava em sua residência, no Bairro CDHU, zona norte de Votuporanga.

A vítima foi socorrida para a Santa Casa, onde foi prontamente atendida e sobreviveu.

Logo após tomar conhecimento dos fatos, os investigadores da DIG iniciaram a investigação, no sentido de identificar e localizar o autor da tentativa de homicídio.

Após trabalho desenvolvido pela delegacia especializada, o autor foi identificado como C. E. B, de 41 anos de idade.Foi apurado que, a esposa do autor teria se desentendido com a vítima O. S, momento antes, e teria sido agredida, então C. no intuito de vingar sua esposa, praticou o atentado contra a vida de O. S., ainda no mesmo dia.

Foi representado pela prisão temporária do investigado, o qual foi localizado e preso por policiais civis da DIG, na manhã de hoje.

O preso foi encaminhado para a sede da especializada, para realização de trabalhos de Polícia Judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.