Carro capota na Avenida dos Arnaldos em Fernandópolis

Um capotamento surpreendeu populares de Fernandópolis na manhã desta sexta-feira (5), na Avenida dos Arnaldos, em frente à Casa da Agricultura. Felizmente, não há relatos de vítimas no local.

O incidente ocorreu quando um veículo, que aparentemente estava estacionado, ao sair fechou outro que estava em movimento. A colisão resultou no capotamento do veículo em deslocamento.

Segundo informações da Polícia Militar, os motoristas dos dois veículos envolvidos no acidente não tiveram ferimentos graves. Eles foram avaliados por uma equipe do Corpo de Bombeiros e liberados no local.

As autoridades estão no local para avaliar a situação, organizar o tráfego e esclarecer os detalhes do incidente. O trânsito na avenida foi parcialmente interditado para o trabalho da perícia.