Janeiro Branco: cuidando da saúde mental para um ano mais equilibrado

Psicóloga do SanSaúde, Joseane Zacarin Pereira, deu dicas práticas para começar 2024 com tranquilidade

Estamos no início de um novo ano, momento propício para planejar metas e objetivos. Que tal, em 2024, colocarmos em destaque uma meta crucial: cuidar da saúde mental? Vamos falar a importância dessa iniciativa, especialmente durante o Janeiro Branco, uma campanha que visa quebrar tabus e conscientizar sobre o tema.

Cuidando da saúde mental

O cuidado com a saúde mental é muitas vezes negligenciado devido a preconceitos, medos e vergonhas que criaram um tabu em torno do tema. “A campanha Janeiro Branco surge como um convite para falar abertamente sobre a saúde mental, desmistificando conceitos e proporcionando espaço na mídia para conscientização. Como psicóloga clínica, vejo a importância desse momento para chamar a atenção das autoridades e incentivar políticas públicas voltadas para a saúde mental”, disse a psicóloga do SanSaúde, Joseane Zacarin Pereira.

Por que é tão crucial abordar a saúde mental? O bem-estar mental influencia diretamente nosso dia a dia, afetando o desempenho no trabalho e nas relações sociais. A Organização Mundial da Saúde define saúde mental como o estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece suas habilidades, lida com o estresse cotidiano, trabalha produtivamente e contribui com a comunidade.

Transtornos mentais, como ansiedade, depressão e o esgotamento profissional (burnout), estão cada vez mais comuns. “O aumento desses casos no país destaca a urgência de abordar e combater essas condições, tornando o Janeiro Branco mais crucial do que nunca”, complementou.

Medidas Práticas para Cuidar da Saúde Mental:

Podemos adotar medidas simples para promover a saúde mental no dia a dia:

– Informar-se melhor sobre o tema.

– Praticar atividades físicas associadas a uma alimentação saudável e qualidade de sono.

– Manter relações sociais saudáveis.

– Engajar-se em atividades prazerosas e não apenas obrigatórias.

– Estabelecer tempo de qualidade na rotina para descanso e autocuidado.

– Buscar compreender as emoções e sentimentos.

– Enfatizar o positivo e aprender a enxergar o lado bom das situações.

– Considerar a psicoterapia como uma ferramenta valiosa para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

Buscar ajuda profissional

Se perceber a necessidade de ajuda ou conhecer alguém que precisa, procurar um psicólogo ou psiquiatra é fundamental. Esses profissionais podem oferecer suporte e encaminhar para o tratamento adequado. “Ao abraçarmos a campanha Janeiro Branco e estabelecermos o cuidado com a saúde mental como uma meta para o ano, contribuímos para um ambiente mais saudável e equilibrado, promovendo não apenas o bem-estar individual, mas também o coletivo. Vamos quebrar tabus, conscientizar e, juntos, construir um 2024 mais saudável mentalmente”, destacou Joseane.