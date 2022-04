Jovem sofre queimaduras ao tentar acender churrasqueira com gasolina

Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Rio Preto (SP).

Bruno Lucas Cândido de 22 anos está internado em estado grave na Santa Casa de Rio Preto (SP), ele sofreu queimaduras por todo o corpo depois que a churrasqueira que ele acendia explodiu. O caso aconteceu no bairro Parque da Cidadania, região norte da cidade.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Bruno estava na casa onde mora com a namorada e mais um casal de amigos, ele tentou ascender a churrasqueira com gasolina quando houve a explosão.

Bruno foi socorrido e encaminhado para a UPA Norte e depois transferido para a Santa Casa, o estado de saúde é grave. Bruno aguarda transferência para hospital especializado em queimaduras.