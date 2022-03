Essa é a segunda vez que o advogado de defesa do réu alega problemas médicos e tem o julgamento adiado. Os dois pedidos foram atendidos pela juíza Gláucia Véspoli Oliveira, da 5ª Vara Criminal de São José do Rio Preto (SP). O crime foi registrado na noite de 24 de setembro de 2016 e repercutiu nacionalmente. O zootecnista foi denunciado pelo Ministério Público (MP) por cometer duplo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas).

No dia do crime, a esposa do zootecnista, como costumava fazer na época, foi dormir com os dois filhos em um cômodo. Hugo tirou os meninos do cômodo e os levou para um quarto. Em seguida, dopou e matou os filhos com um canivete. Ele confessou à Polícia Civil que cometeu o crime para se vingar da mulher.