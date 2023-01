Mulher é presa após arremessar tijolos contra viatura da PM

Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante nesta última quarta-feira, (18/01/2023), depois de arremessar tijolos contra uma viatura da Polícia Militar dentro do Hospital de Base, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares faziam a escolta de presos, que passavam por atendimento médico no local, quando foram informados pela equipe de segurança que uma mulher estaria quebrando os vidros do carro. Ao chegar no local, eles encontraram a suspeita arremessando tijolos contra o veículo, onde teria danificado vidros e também o retrovisor.

A suspeita foi contida e, ao saber que estava sendo presa, passou a ofender e ameaçar os policiais. Do HB ela foi levada pelo SAMU até a UPA Tangará, onde precisou ficar internada e sob escolta policial. Questionada pelos policiais o motivo dela ter quebrado a viatura, ela alegou que é porque o Hospital de Base teria recusado atendimento a ela.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes da cidade, onde o delegado de plantão determinou a prisão da suspeita. Ao receber ela, ela permanecerá à disposição da justiça.

Gazeta do Interior