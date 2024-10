Com homem preso por violência doméstica e vítima, viatura da PM pega fogo a caminho da delegacia

Uma viatura policial pegou fogo enquanto transportava um homem preso por violência doméstica e sua esposa, vítima da agressão, de Rio Pomba para a delegacia de Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, no último sábado (5). Segundo a Polícia Militar, o incidente foi causado por uma pane elétrica no sistema do veículo. Apesar do susto, todos os ocupantes, incluindo o agressor, a vítima e uma testemunha, foram resgatados a tempo, sem ferimentos, antes que o carro fosse consumido pelas chamas.

A polícia foi acionada após o irmão da vítima, de 44 anos, relatar que ela estava sendo ameaçada de morte pelo marido, de 57 anos, em um caso de violência doméstica. As equipes da PM se dirigiram ao local, onde conseguiram resgatar a mulher e os filhos, além de prender o agressor. No local, os policiais também apreenderam uma arma de pressão e um revólver calibre 32 com 18 munições intactas.

Durante o trajeto para a delegacia, a viatura começou a pegar fogo. Todos foram retirados rapidamente do veículo e socorridos antes que as chamas tomassem conta. A viatura ficou completamente destruída, mas nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos. A PM ainda investiga as causas exatas do incêndio no carro.