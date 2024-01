NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia Militar faz cerco contra assaltante em Votuporanga

O efetivo da Polícia Militar de Votuporanga está empenhada na captura de um assaltante que praticou dois roubos nos últimos dois dias na cidade. Nos quatro cantos da cidade é possível observar uma intensa movimentação de viaturas policiais que estão empenhadas em prender o criminoso.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br na tarde desta sexta-feira, por volta das 14 horas, o indivíduo praticou um roubo a mão armada em um conhecido mini-mercado localizado na avenida das Nações – que dá acesso ao bairro Pacaembu.

O criminoso invadiu o estabelecimento comercial após a saída de alguns clientes e anunciou o assalto. O ladrão estava usando capacete e após levar o dinheiro do caixa, fugiu tomando rumo ignorado em uma motocicleta. Diante das características e com as imagens, os policiais já tem os suspeitos de ter praticado esse assalto e o ladrão seria o mesmo que roubou outro estabelecimeto em Votuporanga nesta quinta-feira.

