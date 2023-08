Polícia Militar prende foragido da Justiça com submetralhadora em mochila em Votuporanga

Após receber denúncias de que um indivíduo foragido da justiça estava pelo município de Votuporanga (bairro São Cosme) em posse de uma arma de grosso calibre.

Diante das denúncias, o policiamento voltou ao referido bairro quando se deparou com um suspeito portando uma mochila nas costas com grande volume. Ao tentar abordá-lo o indivíduo saiu pulando os muros das residências vizinhas.

De imediato foi realizado o cerco ao quarteirão logrando êxito em localizar o indivíduo e dentro da mochila uma submetralhadora de fabricação caseira carregada com 17 munições no calibre .9mm.

Ao consultar os antecedentes do homem constatou que ele foragido do presídio de Hortolândia. Dado voz de prisão em flagrante delito e apresentado no Plantão Policial de Votuporanga.