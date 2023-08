Grande show de Gian e Giovani marca a inauguração de palco em Jales

Uma noite histórica prestigiada por milhares de pessoas. Assim foi a sexta-feira, 25 de agosto, data em que a Prefeitura de Jales, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, inaugurou em grande estilo seu amplo e moderno palco Doutor Jamil Saad, na Praça Dr. Euphly Jalles, marcando uma nova era para a cultura e lazer da cidade.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Luis Henrique Moreira, da primeira-dama Alziane, da vice Marynilda, do diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) Antônio Serralha; familiares do saudoso dentista Dr. Jamil Saad: a filha Dra. Suzel Saad, o filho Dr. Luis Fernando Saad acompanhado da esposa Dra. Eliane Saad; secretários municipais, o presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Alexandre Fernandes Gouveia, e os vereadores Bruno de Paula, Andréa Moreto, Elder Mansueli, Deley Vieira, João Zanetoni e Hilton Marques. Também prestigiaram o evento os assessores da deputada Analice Fernandes, Renato Bigoto e Neuclair Félix, do deputado Carlão Pignatari, Ana Lucia Olhier, do deputado Itamar Borges, Mara Amaral, e do deputado federal Fausto Pinato, Carlos Venâncio, além do reitor da Unijales, Junior Soler.

As autoridades municipais, ao lado da família Saad, descerraram a placa de inauguração do palco que homenageia o saudoso dentista Doutor Jamil Saad que se destacou como um dos mais longevos cirurgiões dentistas em atividade em Jales, tendo exercido a odontologia clínica por ininterruptos 60 anos, de 1961 a 2020. Apaixonado pela cidade, pelos amigos e pela família, teve relevante participação na vida pública e política.

De acordo com o filho Dr. Luis Fernando Saad, “nosso pai foi alguém que se apaixonou por Jales, que procurou fazer o papel dele em prol da cidade. Essa homenagem para nós foi muito gratificante. Em nome de toda a família o nosso muito obrigado pela honraria ao nosso pai e parabéns aos governantes municipais que empenharam esforços para que essa praça voltasse a servir democraticamente a população, agora incrementada com este lindo palco que abrigará as vozes da arte e da cultura”.

O presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Alexandre Fernandes Gouveia parabenizou o prefeito Luis Henrique, a vice Marynilda, toda a equipe da Prefeitura Municipal e os vereadores “que ajudaram a dar o nome de Doutor Jamil Saad ao palco, uma pessoa que muito ajudou a nossa cidade. Tenho certeza que este espaço vai abrigar grandes shows e de alto nível, assim como foi Dr. Jamil Saad”.

O diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), Antônio Serralha, falou da sua alegria em poder retornar à Jales e fazer a entrega de mais um equipamento realizado com recursos do turismo. “Um espaço belíssimo, muito bem executado. Estive aqui na entrega do Teatro Municipal e agora novamente e fiquei muito feliz de ver tanta coisa boa. Trago um abraço ao prefeito Luis Henrique do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, à equipe do Conselho Municipal de Turismo (CONTUR), que também foi responsável por apoiar a iniciativa desta obra e a todos os presentes. Parabéns a todos os jalesenses que ganham hoje este importante equipamento”.

Para o prefeito Luis Henrique, “com certeza foi uma noite de muita alegria e emoção por ver tantas famílias de Jales e região reunidas. Esse palco é para vocês, para atender todas as demandas culturais, musicais e abrigar muitos eventos importantes da nossa cidade. Costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, por isso agradeço à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, por viabilizar, por meio do MIT (Município de Interesse Turístico) os recursos que tornaram possível a execução desta obra, ao secretário de Estado de Turismo, o amigo Roberto de Lucena, o diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), Antônio Serralha, aos vereadores, secretários municipais, aos parceiros que temos em São Paulo, em Brasília e, principalmente, a população. Homenagear o Doutor Jamil Saad, cujo projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, foi justo e merecido. Tenho certeza que, onde ele estiver, estará muito feliz com essa homenagem”.

Após o descerramento das placas, uma grande novidade foi anunciada ao público presente: a atração de encerramento do Natal, Tempo de Esperança de Jales, o cantor Leonardo que estará no palco da Praça Doutor Jamil Saad, no dia 22 de dezembro, cantando seus maiores sucessos.

Em seguida, a dupla Gian e Giovani estreou o palco com todo o seu carisma e cantou seus grandes hits emocionando milhares de pessoas. “Ver o nosso público feliz é o que a gente gosta de ver e Jales como sempre nos recebeu com muito carinho. Nosso muito obrigado ao prefeito Luis Henrique por nos convidar para fazer parte deste dia especial e histórico,”, agradeceu o cantor Giovani. A festa continuou após o show com o DJ Romeu Ron que agitou a galera jovem com seus remixes musicais.