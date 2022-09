Grave acidente envolvendo dois veículos é registrado em Jales

Dois veículos se envolveram em um grave acidente na rotatória da Av. Arapuã, que dá acesso a Rodovia Jarbas de Moraes por volta das 18h50 deste domingo, 18 de setembro em Jales.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do FocoNews, duas vítimas do sexo masculino que estavam no veículo que fazia a rotatória do JACB para o Centro de Jales foram ejetadas para fora do carro. Ambos foram socorridos conscientes e orientados, um com escoriações e o outro com ferimentos mais graves e sinais de fratura na região pélvica.

No outro veículo de cor preta, que seguia sentido Centro/Bairro, uma vítima do sexo feminino foi socorrida também consciente e orientada. Neste veículo os airbags foram acionados.

Em socorro às vítimas, compareceram na ocorrência unidades de resgate do Corpo de Bombeiros de Jales e SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eles foram conduzidos em um primeiro momento para atendimento médico na UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento de Jales.

As causas do acidente devem ser investigadas pela polícia.