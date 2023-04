NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: operação da Força Tática prende dois indivíduos com mais de 5kg de maconha em Votuporanga

Policiais militares da Força Tática prendem dois indivíduos com mais de 5kg de maconha em Votuporanga.

A operação foi desencadeada na noite desta terça-feira em vários bairros da cidade e resultou na apreensão de tabletes de maconha, o que resultou em um prejuízo de mais de R$17 mil aos traficantes.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews, no mercado do tráfico daria em torno de mais de 1.600 porções de maconha, totalizando em torno de R$17 mil de prejuízo.

Os indivíduos estão sendo apresentados neste momento (22 horas), na Central de Flagrantes da Polícia Civil e, posteriormente, serão recolhidos em uma Cadeia Pública da região.

