Polícia Civil de São Paulo reforça o efetivo com 305 novos delegados

O Governo de São Paulo reafirma seu compromisso com a segurança da população e o reforço das forças policiais no estado. Nesta quinta-feira (7), o governador Tarcísio de Freitas participou…

O Governo de São Paulo reafirma seu compromisso com a segurança da população e o reforço das forças policiais no estado. Nesta quinta-feira (7), o governador Tarcísio de Freitas participou da cerimônia de formatura de 305 novos delegados que concluíram o curso na Academia de Polícia e, a partir de segunda-feira (11), integrarão o efetivo policial em diversas cidades paulistas. A solenidade, realizada no Palácio dos Bandeirantes, marcou a formação de uma das maiores turmas de delegados da história de São Paulo.

“Nós temos uma polícia que vem se estruturando e impondo insucessos ao crime. Isso nos dá muito orgulho porque nós temos capacidade de formar profissionais. Nosso maior valor são vocês, que estão prontos para fazer a diferença e tornar a nossa sociedade mais segura. Vocês vão proporcionar a ordem para que a gente possa continuar construindo progresso”, afirmou o governador aos formandos.

Participaram da solenidade o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, além de parlamentares, gestores, representantes das forças de segurança, autoridades e familiares dos formandos.

Com a incorporação dos novos delegados, a Polícia Civil acelera o processo de recomposição do efetivo no Estado. Os novos policiais vão atuar em delegacias em todas as regiões de São Paulo. A distribuição do efetivo seguirá critérios técnicos e será promovida conforme o planejamento da Delegacia Geral de Polícia. “Tenho certeza de que a partir de hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo entra em um novo ciclo por conta desses 305 novos delegados de polícia que vão reforçar demais o trabalho da polícia judiciária em nosso estado”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Durante os seis meses de formação na Academia de Polícia (Acadepol), a turma de formandos recebeu o título de especialista em direitos humanos sendo essa uma das principais áreas de estudo do curso. Além disso, os novos delegados participaram de aulas de inquérito policial, investigação com atividades práticas e casos reais, armamento e tiro, conduta, defesa pessoal e gestão pública, entre outras disciplinas.

A diretora da Acadepol, Márcia Heloísa Mendonça Ruiz, ressaltou a abrangência da formação: “A turma teve uma formação ampla, com muito conteúdo e atividade, estando pronta para exercer suas funções na Polícia Civil e na vida dos cidadãos de São Paulo.”

Maior nomeação da história

Este ano, São Paulo registrou a maior nomeação de policiais civis da história, com mais de 4 mil novos profissionais para as carreiras de delegados, escrivães, investigadores e médico-legistas. Mais de 3 mil investigadores, escrivães e peritos foram nomeados em outubro, e já fazem parte do efetivo das polícias Civil e Técnico-Científica em diversas regiões do estado.