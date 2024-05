Casal é vítima de acidente na vicinal que liga Votuporanga a Parisi

Na noite desta segunda-feira (27), um acidente de trânsito ocorreu na vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga a Parisi. A colisão envolveu uma motocicleta, resultando em ferimentos para um casal que estava no veículo.

O Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Votuporanga, foram prontamente acionados para atender a ocorrência. Segundo informações apuradas pela reportagem do Votunews, o homem sofreu suspeita de fratura nos membros inferiores e foi levado pela equipe do SAMU para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. A mulher, com ferimentos leves, foi socorrida pela Unidade de Resgate (UR).

Ambas as vítimas estavam conscientes e orientadas no momento do atendimento. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Foto/reportagem: Votunews