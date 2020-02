No MS: Menina de 3 anos morre após brinquedo de parquinho cair sobre ela

De acordo com familiares, Estela Vitória Lopes da Conceição brincava no parquinho com familiares e outras crianças no parquinho quando, por volta das 21h30 (de MS), aconteceu o acidente.

A criança estava no balanço quando o escorregador caiu sobre ela. Ela foi levada em estado grave para o pronto socorro, foi para o CTI e, devido a gravidade dos ferimentos na cabeça, a equipe médica decidiu por transferi-la, por UTI aérea, para a Santa Casa de Campo Grande. No entanto, Stella não resistiu e morreu antes da transferência.