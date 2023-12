Homem é preso após agredir namorada

O policial militar de Tanabi, acusado de agredir brutalmente sua namorada no bairro Santa Filomena, em Fernandópolis, foi preso em flagrante. A ação foi conduzida pela Polícia Militar, com o apoio da equipe do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (9 BAEP), que agiu com rapidez para garantir a detenção do agressor.

O policial agora presta esclarecimentos na delegacia de Fernandópolis, onde será formalizado o registro do flagrante. Posteriormente, está previsto que ele seja encaminhado para a cidade de São Paulo, sob escolta, para ser conduzido ao Presídio Militar Romão Gomes.

A Polícia Militar repudia veementemente o comportamento agressivo de um de seus membros, mesmo estando de folga. Reforçamos que um policial militar é sempre um representante da instituição, e equipes estão intensificando as buscas desde o momento em que a PM foi acionada para capturá-lo. O Policial será responsabilizado criminalmente pelo seu ato.