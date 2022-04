Municípios da região de Votuporanga organizam leilões beneficentes em prol do HB e arrecadam mais de R$ 350 mil

O Hospital de Base (HB), de São José do Rio Preto/SP, recebeu nesta semana, organizadores e representantes de leilões beneficentes realizados por municípios da região de Votuporanga/SP em prol da instituição. Eles estiveram pessoalmente no HB para prestar contas dos eventos. Foram arrecadados mais de R$ 350 mil, sendo R$ 277.804,82 em um leilão realizado em Mira Estrela, em parceria com Indiaporã, Macedônia e Pedranópolis, e R$ 77.894,00 em Nhandeara.

“Agradecemos o apoio e a solidariedade pela união a esta luta de fundamental importância em prol da nossa instituição, que é o principal complexo hospitalar do interior de São Paulo. Estamos contentes pela dedicação dos nossos Parceiros do Bem. Estes eventos refletem o carinho das cidades por nossa instituição”, disse Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do HB.

Os recursos arrecadados serão destinados à manutenção e ampliação dos serviços da Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina), que compreende, além do Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto Lucy Montoro, o Ambulatório Geral e de Especialidades, e o Instituto do Câncer (ICA), que majoritariamente atendem SUS.

Mira Estrela

O leilão realizado em Mira Estrela, em parceria com Indiaporã, Macedônia e Pedranópolis, em julho do ano passado, arrecadou R$ 277.804,82. Foram leiloados cerca de 50 cabeças de gados, além de bezerros, carneiros, leitoas e brindes. “Tudo isso só foi possível graças à parceria dos municípios e também a união dos mais de 200 voluntários, que juntos, se dedicaram para ajudar a salvar vidas”, disse Macarrão, coordenador do leilão.

Nhandeara

Este foi o primeiro leilão realizado em Nhandeara em prol do HB. Segundo Arariba Alves Ferreira, integrante da comissão organizadora, mesmo com as limitações devido a pandemia, o evento foi satisfatório. “As pessoas se dedicaram e contribuíram para que o evento fosse um sucesso. Foi um leilão para salvar vidas. Nossa parceria com o HB está apenas começando. Em dezembro do ano passado plantamos uma semente que no futuro irá render muitos frutos”, disse Arariba.

Durante a reunião de prestação de contas, ao lado de diretores e lideranças da instituição, Ferrugem destacou o sentimento de poder ajudar um dos mais importantes complexos hospitalares do país. “Quando eu podia imaginar que eu viria até o Hospital de Base para contribuir com este trabalho maravilhoso que vocês realizam em prol da população. Me sinto orgulhoso de poder ajudar uma instituição que ajuda tantas pessoas, inclusive os moradores de Nhandeara”, disse Ferrugem.

Seja um “Parceiro do Bem”

O Hospital de Base de Rio Preto é um dos maiores e mais importantes complexos hospitalares do Estado de São Paulo, responsável por atender pacientes de 102 municípios da região e por isso, precisa do apoio de “Parceiros do Bem” para juntos assegurar o acesso a serviços de saúde com ainda mais qualidade.

Entre em contato com o nosso setor de Captação de Recursos pelos telefones: (17) 3201-5189 / (17) 99622-6614 ou pelo e-mail parcerias@hospitaldebase.com.br.