Atuação de Luis Henrique e Pinato mantêm Policia Federal em Jales

Graças à união de forças do prefeito Luis Henrique Moreira, que esteve em Brasília no dia 24 de agosto, sendo recebido em audiência pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por intermédio do deputado federal Fausto Pinato e também por meio de lideranças regionais, juntamente com entidades de classe, a unidade da polícia Federal em Jales não será desativada.

A confirmação também partiu do deputado Fausto Pinato por meio da assessoria e concluída com despacho do diretor-geral da PF, o delegado Paulo Gustavo Maiurino nesta sexta-feira, dia 17.

“Todos sabem da importância da Delegacia da Polícia Federal em Jales e de seu trabalho exemplar no combate ao contrabando e tráfico de drogas, na elucidação de crimes de corrupção e desvio de recursos públicos, crimes ambientais e cibernéticos, entre muitos outros”, disse o prefeito Luis Henrique Moreira.

Para o prefeito, seria um retrocesso, não só para Jales, mas para toda a região e até estados vizinhos, a desativação da unidade da PF em Jales, mas felizmente recebemos a excelente notícia de sua permanência em nossa cidade, graças a união de forças de todos que lutaram por essa conquista”.