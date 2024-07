Secretário de Desenvolvimento Econômico alinha projetos com o setor industrial

Em visita a AIRVO/SindMob, secretário destacou números positivos do CAGED na indústria, classificando o segmento como significativo na qualidade na geração de emprego e renda

O secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, Miguel Maturana Filho, visitou a AIRVO-SindMob, Associação das Indústrias da Região de Votuporanga e Sindicato do Mobiliário. Na ocasião, foi recebido pelo presidente da entidade, Luís Antônio Paladini Junior, o intuito da visita foi de conhecer as necessidades do setor e alinhá-las com a política municipal de desenvolvimento econômico.

“É importante destacarmos os bons números do município registrados no Caged, registrando-se uma das menores taxas de desemprego nos últimos meses, sendo que a geração de empregos na indústria significa mais qualidade do ponto de vista da remuneração e da possibilidade de longevidade desses empregos”, aponta o secretário.

Maturana acredita que o crescimento das indústrias está ligado a diversos fatores, como logística, por exemplo, “com uma malha viária de excelente qualidade, com rodovias asfaltadas, bem sinalizadas e alguns trechos duplicados, bem próxima à região metropolitana de São José do Rio Preto”, afirmou. Porém, o titular da pasta fez questão de analisar também o panorama das pequenas e médias empresas. “O município também busca apoiar o MEI (microempreendedor individual), as ME (microempresa) e as EPPs (empresas de pequeno porte), através do Banco do Povo e o posto de atendimento do Sebrae Aqui, que funcionam no Centro do Empreendedor”, concluiu.

José Carlos Leme de Oliveira, diretor do Centro de Treinamento de Mão de Obra Altino Regiani (CTMO), também acompanhou à visita e destacou que “Votuporanga é uma cidade que investe na formação e na qualificação profissional, através dos inúmeros cursos gratuitos, oferecidos em parceria com o Sistema S e Instituto Federal”, finalizou.