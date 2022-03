Mega-Sena, concurso 2.461: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 130 milhões

Veja as dezenas sorteadas: 08 – 11 – 16 – 21 – 32 – 37.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.461 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (9) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio acumulou mais uma vez.