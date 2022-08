PEDREIRO MORRE APÓS SOFRER ATAQUE DE PITBULLS

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O pedreiro Simão Cirineu de Oliveira, 56 anos, morreu no sábado (20), em Bauru, vítima de um ataque realizado por dois pitbulls. Ele sofreu múltiplas lesões no rosto, chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Simão realizava obras em uma casa no Parque Roosevelt e havia sido contratado há aproximadamente uma semana. Ele fazia os reparos sem problemas com os animais. Porém, no sábado, quando estava sozinho, por motivos ignorados, foi atacado. Os cães estariam soltos, sem coleiras ou focinheiras.

Segundo apurado, vizinhos teriam ouvido o pedreiro pedir por socorro e acionaram a PM e o Corpo de Bombeiros, que chegaram a presenciar os animais em volta do pedreiro todo ensanguentado e desacordado.

*Informações/Portal RCIA Araraquara e região.