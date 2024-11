Trabalhador ferido tem alta após desabamento de passarela; outros três seguem internados

Um dos operários que se feriram no desabamento de uma passarela em construção em São José do Rio Preto, ocorrido na tarde de quarta-feira (6), já recebeu alta médica.

Um dos operários que se feriram no desabamento de uma passarela em construção em São José do Rio Preto, ocorrido na tarde de quarta-feira (6), já recebeu alta médica. O homem de 60 anos, atingido por parte da estrutura que cedeu, passou por atendimento no Hospital de Base e foi liberado para continuar o tratamento em casa.

Outros três trabalhadores, com idades entre 43 e 51 anos, permanecem internados na mesma unidade hospitalar. Todos os envolvidos no acidente eram funcionários da empresa responsável pela obra.

Investigação em andamento

A Defesa Civil interditou o local do ocorrido e a Rumo, empresa responsável pela linha férrea, informou que uma peça se soltou, causando o desabamento. A Polícia Civil investiga as causas do acidente e as condições de trabalho dos funcionários no momento da ocorrência.

O que aconteceu?

Na quarta-feira, parte da estrutura de uma passarela em construção sobre a linha férrea, localizada na Vila Elvira, desabou, atingindo quatro trabalhadores. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Base.