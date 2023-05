No último domingo (21), a Santa Casa de Votuporanga, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), realizou uma captação múltipla de órgãos que trouxe esperança e vida para nove pacientes.

A captação, realizada em um procedimento de aproximadamente cinco horas, contou com a participação dedicada da equipe da CIHDOTT e dos profissionais da OPO-SJRP (Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base). O diálogo cuidadoso e empático entre esses profissionais e os familiares respeitou o momento de dor pela perda do ente querido, tornando possível transformar a tristeza em um gesto de esperança.