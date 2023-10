MULHER TRANS MATA NAMORADO A FACADAS POR CAUSA DE CIÚMES

Um homem de 26 anos morreu esfaqueado pela namorada, na manhã do último domingo (1º), no final da avenida Marucci, em Araçatuba, na região noroeste do Estado de SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a suspeita foi encontrada pela Polícia Militar sentada ao lado do corpo do namorado, em um terreno baldio, do lado da casa em que o casal morava. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por ciúmes; Wendell Henrique Pereira dos Santos teria passado a noite fora de casa e, ao chegar, teve uma discussão com a mulher, que é transexual e tem 31 anos. Os dois tinham uma união estável.

Ainda segundo o registro policial, o homem teria agredido a parceira com uma vassoura. A suspeita teria se armado com uma faca e entrado em luta corporal com ele.

Os dois foram para fora da casa e pararam no terreno baldio, que fica ao lado do imóvel. Wendell foi esfaqueado no rosto e no peito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo dele vai ser enterrado hoje (02/10), às 16h, no cemitério Recanto de Paz, no município.